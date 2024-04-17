سيد عبد الحفيظ يعود إلى الاهلي ويطيح بـ بيبو.. إعلامي يفجرها

فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة مدوية بخصوص عودة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي إلى منصبه، مطيحًا بـ خالد بيبو مدير الكرة الحالي.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الاهلي، مستاء من خالد بيبو مدير الكرة، مطالبًا بعودة سيد عبدالحفيظ، إلى منصه”.

وتابع: “المدير الفني للفريق مستاء من سلبية تعامل خالد بيبو مدير الكرة مع اللاعبين”.

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وأضاف: “كولر طلب من بيبو توقيع عقوبة على الجنوب أفريقي بيرسي تاو بعد رفضه نزول التدريبات، ومواجهة اللاعب بأخطاؤه ولكن مدير الكرة طبق اللائحة دون مواجهة اللاعب”.

واختتم: “طلب كولر لا يعني بالضرورة عودة سيد عبدالحفيظ إلى منصب مدير الكرة، ولكن هو قرار إدارة النادي سواء بعودته أو استمرار بيبو في منصبه”.

ويواجه الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي يوم السبت الموافق 20 إبريل الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأسند “كاف”، إدارة مباراة المارد الأحمر أمام مازيمبي، إلى الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها وينيمانا، لإدارة لقاء مازيمبي والأهلي.

والحكم الأنجولي جيرسون إيميليون دو سانتوس، مساعد أول وإريك ايمافو من بنين مساعد ثاني، والبنيني لويس ديجندو حكم رابع.

ويتواجد الحكم الغاني دانيال لاريا في غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه الحكمة الرواندية سليما ميكونسانجا.