إصابة لاعب الزمالك المعار لفيوتشر بقطع في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض عبدالله محمد الشهير بـ "ضاضا"، لاعب فريق الزمالك المعار إلى نادي مودرن فيوتشر، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكتب عبدالله محمد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمدلله قطع في الرباط الصليبي الأمامي".

وانتقل عبدالله محمد إلى فريق فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة موسمين ونصف، بعد موافقة نادي الزمالك، ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر للأبيض.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك استطاع التأهل على حساب نظيره مودرن فيوتشر، إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة مباراتي الذهاب والعودة (3\2).

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