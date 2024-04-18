نادٍ خليجي يربك استقرار كولر مع الاهلي بعرض خيالي.. إعلامي يفجرها

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تواصل أحد الأندية الخليجية مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وقال مهيب عبد الهادي، في تصريحات تلفزيونية، إن مارسيل كولر، تلقى عرضًا تاريخيًا من أحد أندية الخليج، من أجل الرحيل عن الاهلي.

وأوضح أن المدرب السويسري، يدرس العرض المقدم له في الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في تراجع مستوى الاهلي.

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وأكد، أن كولر يدرس بالفعل العرض المقدم له، ولكن تركيزه بالكامل على مواجهة مازيمبي، حيث يرغب في تحقيق الفوز والوصول إلى النهائي.

ووصلت بعثة النادي الاهلي إلى الكونغو، في الساعات الماضية، استعدادًا للمواجهة الصعبة أمام مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.