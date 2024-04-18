الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية.. وكيل لاعبين يكشف هويته

كشف أحمد رأفت وكيل لاعب طلائع الجيش يسري وحيد، عن اتفاق مسئولو نادي الزمالك، على ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وقال أحمد رأفت وكيل اللاعب في تصريحات تلفزيونية:”كان نادي الزمالك قد أنهى كافة تفاصيل انتقال يسري وحيد لاعب طلائع الجيش في فترة الانتقالات الشتوية الماضية”.

وتابع:” ولكن رفض عبدالخميد بسيوني رحيل اللاعب عن طلائع الجيش، وأصبح الاتفاق أن ينتقل يسري إلى نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي القادم”.

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واختتم وكيل اللاعب حديثه: “يسري وحيد كان لاعبًا في نادي الترسانة وانتقل إلى الطلائع، في صفقة بلغت قيمتها 2 مليون جنيه”.

وسجل يسري وحيد هدفًا، قاد به فريقه طلائع الجيش للفوز على البنك الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.