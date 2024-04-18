الامارات | زوجة لاعب برشلونة تكيد جمهوره.. والرد يأتي بعد ساعات من ريال مدريد!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت زوجة إلكاي غوندوغان لاعب نادي برشلونة، سارة، جدلاً واسعاً بمنشور على حسابها في "إنستغرام" حمل كيداً لجمهور النادي الكاتالوني الذي ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بالخسارة إياباً 1-4 رغم الفوز ذهاباً 3-2.

ودافعت سارة عن زوجها قائلة: "هذا الرجل هو رجل مجتهد وآراؤه الكروية هي للتطور وهو يعطي كل شيء لهذا الفريق، عقليته هي عقلية الثلاثية"، مرفقة التعليق بصورة غوندوغان وهو يرفع كأس دوري الأبطال الموسم الفائت!.

وكان لاعبو برشلونة قد حملوا ضغينة على غوندوغان بعد تصريحات الأخير حول مسؤولية الخسارة أمام باريس سان جيرمان وتحميلها بالكامل إلى المدافع الأوروغوياني أراوخو.

يذكر أن زوجة غوندوغان استجابت لاحقاً لضغوط أصدقائها وحذفت المنشور بعدما أثار جدلاً واسعاً.

واعتبر مراقبون أن الرد على منشور زوجة غوندوغان جاء بعد ساعات عن طريق الغريم التقليدي ريال مدريد الذي فاز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح وأقصى فريق زوجها السابق الذي تغنت به سارة!.