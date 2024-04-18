أخبار سارة لـ كولر بخصوص مصابي الاهلي قبل مواجهة مازيمبي

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عن موقف مصابي الفريق قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها السبت.

وقال طبيب الاهلي في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: “جاهزية بيرسي تاو لخوض مباراة مازيمبي المقبلة، فاللاعب تعافى تمامًا من الإصابة في الكاحل والتي أبعدته عن المبارايات الفترة الأخيرة”.

اقرأ أيضًا: كولر يجهز مفاجأة لـ مازيمبي في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأضاف: “تاو أصبح جاهزًا بنسبة 100% ومشاركته في المباريات من عدمه بيد الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة كولر”.

وتابع: “حسين الشحات يواصل برنامجه العلاجي في الجيم بعد إصابته بشرخ في عظمة الوجه، فيما انتظم الثنائي مروان عطية وإمام عاشور في أداء برنامجهما التأهيلي وأصبحا قريبين من المشاركة مع الفريق”.

واختتم: “مروان عطية أصيب بشد في العضلة الخلفية، فيما أصيب إمام عاشور بخلع في الكتف وأجرى عملية جراحية، واللاعبان أصبحا قريبين من المشاركة مع الفريق”.

وكان المارد الأحمر قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق سميبا التنزاني بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.