كولر يصدم وسام أبو علي قبل مباراة مازيمبي الكونغولي

وجه السويسري مارسيل كولر صدمة إلى وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي في الثالثة عصر يوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الكونغو، على أن تلعب مباراة الإياب يوم الجمعة القادمة في القاهرة.

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وأبلغ وسام أبو علي المدرب السويسري على جاهزيته لخوض مباراة مازيمبي المقبلة من بدايتها بعد تعافيه من الإصابة بنسبة 100%، ورغبته في مساعدة الفريق في تلك المباراة.

من جانبه أبلغ كولر وسام أبو علي برغبته في جلوسه على دكة الاحتياط وعدم الدفع به أساسيًا، خشية تعرضه للإصابة مرة أخرى، خاصة وأن عائد من فترة غياب كبيرة بعد التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

من جانبه فجر الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة المدرب السويسري بشأن مباراة مازيمبي المقبلة، مشيرًا إلى رغبة كولر في الدفع بلاعب ليبرو في المباراة لعمل تأمين دفاعي.

وتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب.