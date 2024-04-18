أحمد سليمان يثير غضب مجلس إدارة الزمالك.. قرار منتظر                

أثار أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمسئول عن ملف كرة القدم، غضب مجلس الأبيض بقيادة حسين لبيب؛ وذلك بسبب الصفقات التي تعاقد معها الفريق في الميركاتو الأخير.

وضم نادي الزمالك عشر لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن أغلبهم لا يشارك ولم يلقى الإشادة من المدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

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وضم الزمالك كل من سيف جعفر وعبد الله السعيد من نادي بيراميدز، والأوغندي موتيابا وناصر ماهر من مودرن فيوتشر، ومهاب ياسر من نادي الداخلية، وزياد كمال من نادي إنبي.

وضم الأبيض أحمد حمدي لاعب النادي الاهلي السابق، ومحمد شحاتة لاعب فريق طلائع الجيش، ومحمد عاطف لاعب فريق طنطا، وياسر حمد مدافع منتخب فلسطين.

وطلب المدرب البرتغالي جوزيه جوميز من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضرورة تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة من اختياره في الميركاتو الصيفي القادم في مراكز حراسة المرمى والدفاع والوسط والهجوم.

كما أكد جوميز على موافقته على رحيل أغلب الصفقات الجديدة لكونها دون المستوى؛ وهو الأمر الذي أغضب مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين ليبيب.

وينتظر أن يتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارًا بتقليص صلاحيات أحمد سليمان في ملف قطاع الكرة، خاصة بعد فشل الضفقات الجديدة للنادي.