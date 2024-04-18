50 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك ضد دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية

حصل نادي الزمالك على موافقة بحضور 50 ألف مشجع لمباراة الذهاب ضد دريمز الغاني ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية،يوم الأحد المقبل علي ستاد القاهرة.

وكان نادي الزمالك قد طلب حضور 50 ألف مشجع لحضور المباراة، ووافق الأمن علي 30 الف مشجع فقط.

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ثم تلقي الزمالك مساء اليوم الموافقة الأمنية علي حضور 50 الف مشجع لمباراة القلعة البيضاء ضد دريمز الغاني، وهو نفس العدد الذي تم السماح للأهلي به في مباراته أمام مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان فريق الزمالك قد تمكن من الفوز على الاهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد وصل لـ نصف نهائي الكونفدرالية بعد التعادل مع فيوتشر في مباراة الإياب بنتيجة 1-1.