محمد بركات يطمئن جماهير الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن تفكير مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر سيتغير في مباراة مازيمبي الكونغولي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجماهير تشعر بالقلق على الأهلي، خصوصًا بعد الهزيمة أمام الزمالك في الدوري بهدفين مقابل هدف".

وأضاف: "أطمئن جماهير الأهلي بأن الأمور ستكون أفضل في مباراة مازيمبي، وأن تفكير كولر سيتغير في تلك المواجهة عن مباراة القمة".

وتابع: "الأهلي لديه 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، وهذه المباريات ستجعل الفريق بطل إفريقيا للمرة الـ 12".

وأكمل: "جمهور الأهلي يبحث عن تحقيق بطولة الدوري العام، وأيضًا بطولة دوري أبطال إفريقيا، وبالتأكيد فكر مارسيل كولر سيتغير في أمور عديدة، منها اختيار الخطة والتشكيل".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الجماهير وأنا منهم لم نكن راضيين عن تشكيل كولر في مباراة القمة، واختياراته لم تحصل على إعجاب الجماهير.. كولر مدرب كبير، ووجوده في الأهلي يضيف للفريق، كما أن الأهلي يضيف له".