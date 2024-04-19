موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الدوري السعودي اليوم الجمعة إلى ملعب الأول بارك لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين فريقي النصر والفيحاء ضمن منافسات الجولة 28 لبطولة دوري روشن السعودي.

يسعى فريق النصر لتحقيق فوز يؤمن موقعه في وصافة جدول ترتيب المسابقة وتعويض خسارته في المباراة الأخيرة امام الهلال السعودي في كأس السوبر السعودي.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 65 نقطة بفارق 12 نقطة عن الهلال المتصدر.

في المقابل يامل فريق الفيحاء في العودة بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم وتحسين موقعه بجدول ترتيب المسابقة حيث يحتل المركز العاشر برصيد 35 بالتساوي مع 3 فرق أخرى هي الخليج والشباب وضمك.

موعد مباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

تنطلق مباراة النصر والفيحاء ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في الدوري السعودي

تنقل مباراة النصر والفيحاء ببطولة دوري روشن السعودي حصرياً عبر قناة SSC1.