غياب سينر عن الدور النهائي لكأس ديفيس غير مبرر عند 63% من الإيطاليين (استطلاع)

الرياص - اسماء السيد - روما : رأى 63 بالمئة من الإيطاليين أن غياب نجمهم يانيك سينر، المصنف ثانيا عالميا، عن منتخب بلاده في الدور النهائي لمسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب غير مبرر.

ووفق الاستطلاع أجراه معهد "أس دبليو جي" لصالح صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الرياضية، فإن 37 بالمئة فقط من أصل 800 شخص شملهم الاستطلاع يعتبرون قرار سينر الذي قاد بلاده للفوز بلقب كأس ديفيس عامي 2023 و2024، "مفهوما ومبررا".

ويرى 42 بالمئة أن قراره "مفهوم لكنه غير مُبرر"، بينما يصفه 21 بالمئة بأنه "غير مفهوم وغير مُبرر". ويعتقد حوالي 30 بالمئة من الإيطاليين الذين شملهم الاستطلاع، أنه يجب معاقبة سينر لعدم مشاركته في كأس ديفيس هذا العام.

وبرر سينر الذي يخوض الأحد نهائي دورة فيينا ضد الألماني ألكسندر زفيريف، غيابه عن الدور النهائي المقرر إقامته بين جماهيره في بولونيا بين 18 و23 تشرين الثاني/نوفمبر، بهدف التحضير لموسم 2026، قائلا في بداية الأسبوع الحالي "كان قرارا صعبا، لكننا فزنا بكأس ديفيس عامي 2023 و2024. هدفي بعد تورينو (حيث تُقام بطولة أيه تي بي الختامية بين 9 و16 الشهر المقبل)، هو أن أبدأ بشكل جيد +نحو 2026+".

وقال سينر الذي فاز بثلاثة ألقاب في عام 2025 بينها بطولتا أستراليا المفتوحة وويمبلدون، إن "أسبوعا إضافيا (من التحضير) لا يبدو كثيرا، لكنه يُحدث فرقا كبيرا".

ووُجهت انتقادات لاذعة إلى ابن الـ24 عاما لاختياره المشاركة في بطولة "سيكس كينغز سلام" الاستعراضية القيّمة جدا من ناحية المردود المالي في السعودية، عوضا عن الدفاع عن ألوان بلاده في كأس ديفيس.