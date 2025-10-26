دورة طوكيو: بنتشيتش تحرز لقبها الثاني للموسم والعاشر في مسيرتها

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : أحرزت السويسرية بيليندا بنتشيتش لقبها الثاني للموسم والعاشر في مسيرتها بفوزها على التشيكية ليندا نوسكوفا 6 2 و6 3 الأحد في نهائي دورة طوكيو لكرة المضرب (500 نقطة).

وسبق لابنة الـ28 عاما، المصنفة 13 عالميا وخامسة في الدورة، أن أحرزت هذا الموسم لقب دورة أبو ظبي في شباط/فبراير الماضي.

وحرمت السويسرية منافستها البالغة 20 عاما والمصنفة 17 عالميا من لقبها الثاني بعد الذي توجت به الموسم الماضي في دورة مونتيري المكسيكية.

ووضعت بنتشيتش ابنتها في نيسان/أبريل الماضي وعادت إلى الملاعب بعد ستة أشهر، كاشفة أنها لم تكن تتوقع العودة "بهذه السرعة وبنجاح مماثل"، مضيفة "أنا أستمتع حقا بعودتي إلى الدورات وأعتقد أن ذلك ظاهر من خلال النتائج".