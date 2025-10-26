جائزة ماليزيا الكبرى: أليكس ماركيس يحقق فوزه الثالث للموسم بغياب شقيقه

الرياص - اسماء السيد - Sepang (ماليزيا) : حقق الإسباني اليكس ماركيس (دوكاتي غريزيني) انتصاره الثالث للموسم في ظل غياب شقيقه الأكبر مارك المتوج باللقب للمرة السابعة في مسيرته، وذلك بعد سيطرته بشكل كامل على جائزة ماليزيا الكبرى، الجولة العشرين من بطولة العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي، الأحد على حلبة سيبانغ.

وهذا الفوز الأول لأليكس الذي أكد إنهائه الموسم في وصافة الترتيب العام، خارج بلاده في 2025 لأنه فاز قبلها بجائزتي إسبانيا وكاتالونيا.

ويغيب شقيقه الأكبر مارك الذي حسم اللقب في الجولة السابعة عشرة في اليابان، بعدما اضطر لإنهاء موسمه باكرا بسبب عملية جراحية في الكتف خضع لها نتيجة إصابة تعرض لها في الخامس من الشهر الحالي خلال سباق إندونيسيا.

وكانت منصة التتويج إسبانية بامتياز، بعدما حل بيدرو أكوستا (كاي تي أم) ثانيا وبطل العالم لعام 2020 جوان مير (هوندا) ثالثا.

وقال أليكس ماركيس بعد السباق "تعرضنا لسقوطين الجمعة وبعدها لم يكن الشعور مثاليا"، مضيفا "أنا سعيد جدا. إنه انتصار مهم جدا حقا بالنسبة لنا من أجل الاحتفال بالمركز الثاني (في الترتيب العام)".

وبعدما كان أول المنطلقين، اضطر بطل العالم لعامي 2022 و2023 الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا إلى الانسحاب حين كان ثالثا قبل ثلاث لفات على النهاية بسبب عطل في دراجة دوكاتي التي منحته السبت الفوز بالسباق القصير (سبرينت) أمام أليكس ماركيس الذي سيطر الأحد على السباق منذ اللفة الثانية )من أصل 20) بعدما كان ثاني المنطلقين خلف بانيايا.

وتبقى هناك جولتان على نهاية الموسم حيث يعود الدراجون إلى القارة الأوروبية لخوض جائزتي البرتغال (9 تشرين الثاني/نوفمبر) وفالنسيا (16 تشرين الثاني/نوفمبر).

ترتيب الخمسة الأوائل في السباق:

1. أليكس ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) 40:09.249 دقيقة

2. بيدرو أكوستا (إسبانيا/ريد بول كيه تي أم فاكتوري) بفارق 2.676 ثانية

3. جوان مير (إسبانيا/ريبسول هوندا) بفارق 8.048 ثانية

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 8.580 ثانية

5. فابيو كوارتارارو (فرنسا/مونستر إنرجي ياماها) بفارق 11.556 ثانية

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 545 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 413

3. ماركو بيتزيكي (إيطاليا) 291

4. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 286