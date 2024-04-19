"18 لاعبا".. شوبير يكشف أسماء مصابي منتخب مصر والعائدين منهم قبل تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف الإعلامي أحمد شوبير أسماء اللاعبين المصابين من قوام منتخب مصر وموعد عودة بعضهم، قبل مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال شوبير عبر قناة "أون تايم سبورتس": "إصابة 18 لاعبا من قوام المنتخب الوطني وهم، محمد الشناوي وأبو جبل ومحمد صبحي، وأحمد فتوح ومحمد شكري وياسر إبراهيم وعلي جبر، بجانب أسامة جلال وأحمد أيمن منصور ومحمود الونش".

وواصل: "بالإضافة إلى مروان عطية وإمام عاشور وتريزيجيه ومصطفى شلبي وحسين الشحات، وزيزو ومروان حمدي وأحمد أمين أوفا وحسام حسن".

وأضاف: "ويعود قبل تصفيات كأس العالم كل من، محمد الشناوي وصبحي وأحمد فتوح وياسر إبراهيم، بجانب أسامة جلال ومروان عطية وإمام عاشور وتريزيجيه ومصطفى شلبي وحسين الشحات وزيزو، جميعهم سيكونون جاهزين بنسبة 100%".

وأتم: "لكن مروان حمدي وأحمد أمين أوفا وحسام حسن وأحمد أيمن منصور ومحمد شكري ليسوا من قوام منتخب مصر الأساسي، وعلى ذلك سيغيب أبو جبل وعلي جبر ومحمود الونش من القوام الأساسي".

ويلاقي منتخب مصر نظيره البوركيني يوم 3 يونيو، ضمن تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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