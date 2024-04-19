8 غيابات لـ الاهلي أمام مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

ضربت الغيابات النادي الاهلي، قبل المواجهة المرتقبة أمام مازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره مازيمبي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري.

اقرأ أيضًا: كولر يكشف موقف بيرسي تاو من المشاركة أمام مازيمبي ويحذر لاعبي الاهلي

وسافر الاهلي إلى الكونغو، الأربعاء الماضي، مفتقدًا لخدمات 8 من لاعبيه، وهم: محمد الشناوي وحسين الشحات وإمام عاشور وأليو ديانج، بسبب خضوعهم لعمليات جراحية.

ويستمر غياب لمدافع ياسر إبراهيم، بعد معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية.

ومن جانبه يغيب لاعب خط الوسط مروان عطية بعد إصابته مؤخرًا، بالإضافة إلى الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي؛ بسبب عدم القيد الإفريقي.

وتأهل فريق الاهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بنظيره سيمبا، وفاز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

بينما تأهل فريق مازيمبي إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو بنتيجة 2-1 بعد المباراتين في دور الثمانية.