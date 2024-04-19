إمام عاشور يفاجئ جماهير الاهلي قبل مواجهة مازيمبي

أعلن نجم خط وسط النادي الاهلي، إمام عاشور، جاهزيته التامة لمواجهة مازيمبي الكونغولي،في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره مازيمبي، في إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري.

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ونشر إمام عاشور، صورة له عبر خاصة “ستوري” على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، يؤكد على جاهزيته بنسبة 100%، للعودة إلى الملاعب من جديد.

وكان إمام عاشور قد تعرض للإصابة بخلع في الكتف مع منتخب مصر في مباراة نيوزلندا الودية التي لعبت على استاد عاصمة مصر، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد من ركلة جزاء.

وتأهل فريق الاهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما أطاح بنظيره سيمبا، وفاز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-0.

بينما تأهل فريق مازيمبي إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بترو أتلتيكو بنتيجة 2-1 بعد المباراتين في دور الثمانية.