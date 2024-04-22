رجال يد الأهلي يفوز على بلدية ميلا ببطولة كأس الكؤوس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على فريق بلدية ميلا بنتيجة 40-19 في المباراة التي جمعتهما بالدور الرئيسي من ‏بطولة كأس الكؤوس الإفريقية‎.‎

وأقيمت المباراة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، وقدم الفريق أداءً قويًّا منذ البداية، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 19-‏‏11 قبل أن يفوز في نهاية المباراة بنتيجة 40-19.‏

ويلتقي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي مع فريق أولمبيك عنابة الجزائري غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية من الدور ‏الرئيسي للبطولة‎.‎

لاشين: سنقاتل للفوز بكأس الكؤوس

أكد محمد لاشين، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز تماماً لمواجهة فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، وأن الفريق سوف يقاتل للفوز باللقب.

وقال لاشين: استطعنا التأهل للدور الرئيسي كمتصدرين لترتيب المجموعة من فوزين متتاليين،ونستعد حاليا لمواصلة الطريق نحو التأهل لنصف النهائي.

وتابع لاشين: جماهير الأهلي تدعمنا دائما، وهدفنا فقط إسعادهم، نريد تحقيق ثلاثية هذا الموسم، بعد الفوز بأكثر من لقب.