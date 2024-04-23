نجم يد الأهلي: نسعى لحصد الثنائية الإفريقية لإسعاد الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - عبر سيف هاني فوكس لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، مؤكدا أن الفريق عينه على الفوز أمام أولمبيك عنابة رغم التأهل بشكل رسمي لنصف النهائي.



وقال سيف: نجحنا في التأهل للمربع الذهبي، لاعبو الفريق في كامل تركيزهم لإسعاد جماهير الأهلي بتحقيق اللقب والعودة ببطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية.

وعن فوزة بجائزة رجل المباراة أمام فريق بلدية ميلا، أكد سيف أن الفضل يعود لزملائه ولتعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الإسباني ديفيد ديفيز والذين ساهموا في فوزه بالجائزة.

وحجز الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بطاقة التأهل للمربع الذهبي رسميا مستفيدا من فوزه في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا أمس بنتيجة 40-19 في الدور الرئيسي من البطولة.