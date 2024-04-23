بمشاركة الأهلي.. دروجبا يتحدث عن كأس العالم للأندية 2025: "فرصة ذهبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة تشيلسي ومنتخب كوت ديفوار، أهمية النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، ووصفها بالفرصة الذهبية.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

وقال دروجبا في تصريحات عبر الحساب الرسمي للفيفا: "كأس العالم للأندية 2025، فرصة لا مثيل لها من أجل الأندية الإفريقية المشاركة في البطولة، ليس من السهل الحصول على فرصة منافسة الأندية الأفضل في العالم".

ويمثل منتخب مصر في بطولة كأس العالم للأندية 2025، الأهلي المصري بصفته بطل أفريقيا، وتأهل 24 فريقا حتى الآن وهم:

الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023).

الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022

كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

سالزبورج (عن طريق التصنيف الأوروبي)

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