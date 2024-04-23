شبيه رونالدو يثير جماهير الهلال في مواجهة العين.. شاهد

أثار شبيه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، جدلًا واسعًا بين جماهير فريق الهلال السعودي، قبل انطلاق مواجهة العين في دوري أبطال آسيا.

واستضاف الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقامت جماهير الهلال، بالمطالبة بإزالة “البانر”، المتواجد في ملعب اللقاء، والذي يشبه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وانتشر “بانر” بين الجماهير على موقع التواصل الاجتماعي، يشبه صورة تم استخدامها في أحد الحسابات الجماهيرية لـ رونالدو، ولكن مع إجراء بعض التعديلات.

وكان الهلال قد خسر مواجهة ذهاب نصب نهائي دوري أبطال آسيا أمام نظيره العين الإماراتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

ودخل الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: الشهراني، علي البليهي، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد.

في الوسط: سيرجي سافيتش، مالكوم، روبن نيفيز.

خط المهاجم: سالم الدوسري، صالح الشهري، ميشايل.

ويجلس على مقاعد بدلاء الهلال أمام العين كل من: “البريك، سلمان الفرج، الحمدان، كنو، القحطاني، جحفلي، العويس، الربيعي، خليفه”.