الدوري الإنجليزي - آرسنال يستعرض أمام تشيلسي ويبتعد بالصدارة مؤقتاً

استعرض آرسنال أمام ضيفه تشيلسي وتغلّب عليه بنتيجة كبيرة ليبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً.



وانتصر آرسنال على ضيفه تشيلسي 5-0 اليوم الثلاثاء ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وعزّز آرسنال صدارته للمسابقة بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول مع مباراة أقل للأخير وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراتين أقل.



وتناوب على خماسية آرسنال كل من البلجيكي تروسار (4) ووايت (52 و70) والألماني هافيرتس (57 و65).



ولم يجد آرسنال صعوبة في تجاوز تشيلسي الذي تجمّد رصيده عند 47 نقطة في المركز التاسع.



وكان بإمكان تشيلسي تسجيل هدف على الأقل لكن لاعبه السنغالي جاكسون أهدر العديد من الفرص السهلة.

(بي إن سبورت)