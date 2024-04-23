آرسنال يكتسح تشيلسي بخماسية وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق آرسنال فوزاً كاسحاً على ضيه تشيلسي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشوط الأول

بدا آرسنال المباراة بضغط هجومي كبير لإرباك دفاعات فريق تشيلسي الذي تراجع تماماً لوسط ملعبه.

ترجم الجانرز تفوقهم الكاسح سريعاً عن طريق البلجيكي ليونارد تروسارد الذي أحرز أول الأهداف في الدقيقة السادسة.

بمرور الربع ساعة الأولى بدأ فريق تشيلسي يسيطر في وسط الملعب بشكل أفضل دون خطورة حقيقية على مرمى آرسنال الذي حاول مضاعفة النتيجة من خلال بعض المحاولات لديكلان رايس وبوكايو ساكا.

هدأ رتم المباراة في الربع ساعة الأخيرة ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط معلناً تقدم آرسنال بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابقه حيث واصل فريق آرسنال ضغطه الكبيرة لتأمين تقدمه وحسم نقاط المباراة لصالحه.

وفي الدقيقة 52 ينجح بنجامين وايت في أحراز الهدف الثاني لفريقه قبل أن يعزز كاي هافيرتز هذا التقدم بإحرازه ثالث الأهداف بعد 5 دقائق فقط.

سيطر المدفعجية تماماً على القاء في مواجهة إنهيار تام لتشيلسي الذي فشل تماماً في ايقاف خطورة هجمات أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 65 يحرز كاي هافيرتز الهدف الثاني له والرابع لفريقه في المباراة، قبل أن يزيد وايت أوجاع تشيلسي ويسجل الهدف الخامس في الدقيقة 70 لتنته المباراة بفوز آرسنال بخماسية مستحقة.

بهذه النتيجة يتصدر فريق ارسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة بنما تجمد رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز التاسع.