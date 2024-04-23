آرسنال يقسو على تشيلسي بخماسية ويعزز صدارته لـ الدوري الإنجليزي

حقق فريق آرسنال فوزًا عريضًا على حساب نظيره تشيلسي بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

واستضاف فريق آرسنال نظيره تشيلسي، على ملعب الإمارات، اليوم الثلاثاء، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وافتتح آرسنال أهداف المباراة مبكرًا، حيث سجل لياندرو تروسار، الهدف الأول في شباك تشيلسي خلال الدقيقة الرابعة، بعدما استقبل تمريرة من ديكلان رايس.

اقرأ أيضًا.. محمد صلاح يستعد لمواجهة ليفربول ضد إيفرتون على أنغام “شمندورة”

وشهد الشوط الأول استحواذ من جانب البلوز، ومحاولات هجومية من لاعبي الجانرز، ولكنها لم تسفر عن المزيد من الأهداف.

وفي الشوط الثاني، سجل بن وايت ثاني أهداف آرسنال في الدقيقة 52، وبعد مرور خمس دقائق، أضاف كاي هافرتز، الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

واستقبلت شباك تشيلسي الهدف الرابع في الدقيقة 65 بتوقيع كاي هافرتز، واختتم بن وايت أهداف آرسنال في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد آرسنال إلى 77 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتوقف رصيد تشيلسي عند 47 نقطة في المركز التاسع.