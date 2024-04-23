جوميز يواجه خطر الإقالة عقب مباراة دريمز في الكونفدرالية

يستعد الزمالك لمواجهة فريق دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل 28 إبريل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مباراة الزمالك ودريمز، على ستاد بابا يارا في مدينة كوماسي بـ غانا، ضمن إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز على ملعب ستاد القاهرة، بالتعادل السلبي.

ويواجه جوزيه جوميز مدرب فريق القلعة البيضاء، خطر الإقالة عقب نهاية مباراة الإياب بين الزمالك ودريمز الغاني.

أقرأ أيضًا.. طلب عاجل من كولر قبل مواجهة الاهلي ومازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

حيث هناك شرط يتواجد في عقد البرتغالي، وهو ضرورة التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، من أجل استمراره في تدريب الفارس الأبيض.

وإذا لم يحقق النتائج المرجوه منه في مباراة الإياب أمام دريمز هناك احتمالية إقالته من قبل مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره دريمز الغاني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.