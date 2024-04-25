إتلاف 72 ألف بيضة فاسدة بموقع في حي الفيصلية بجدة

الفرق الرقابية تتلف 72 ألف بيضة فاسدة، في إطار حملاتها الرقابية، قامت الفرق الرقابية بأمانة محافظة جدة بتدمير أكثر من 72 ألف بيضة فاسدة، والتي تزن حوالي 30 طنًا، كانت معدة للفرز والبيع. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

مخالفة في تدوير البيض الفاسد

ضبطت الفرق الرقابية موقعًا مخالفًا بحي الفيصلية يقوم بتخزين “البيض الفاسد”، حيث تجري إعادة تغليفه بأسماء تجارية؛ تمهيدًا لتوزيعه على الأسواق والمحال التجارية.

إعادة تدوير 72 الف بيضة فاسدة

أوضحت أمانة جدة أن الجولات الميدانية المكثفة للمراقبين أسفرت عن ضبط موقع استغلته عمالة لإعادة تدوير البيض الفاسد وتنظيفه بأدوات غير صالحة ووضع تواريخ جديدة عليه، ومن ثم إعادة توزيعه مرة أخرى على المطاعم والمحال التجارية.

ضمان سلامة الأغذية

تأتي هذه الخطوة ضمن الحملات المستمرة التي تنفّذها الأمانة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وسلامة الأغذية، وذلك لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوّقين.