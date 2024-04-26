غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استعرض الحساب الرسمي للنادي الأهلي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صور لقمصان لاعبي الفريق الأول بالنادي، من داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق، قبل مواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم، في إياب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وحسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة الذهاب، والتي جمعت بين الفريقين يوم السبت الماضي، على ملعب "تي بي مازيمبي" بالكونغو.