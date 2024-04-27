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مشادة بين الجهاز الفني لمازيمبي وحكم المباراة بعد هدف الأهلي الثاني (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

شهدت مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، مشادة كلامية بين أعضاء الجهاز الفني لفريق مازيمبي الكونغولي وحكم المباراة والحكم الرابع، بعد الهدف الثاني للنادي الأهلي.

وكان اللاعب وسام أبو علي، تمكن من إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر في مرمى مازيمبي في الدقيقة 83 من عمر المباراة، ليدخل بعدها الجهاز الفني للفريق الكونغولي، في مشادة مع الحكم الرابع وحكم الساحة اعتراضاً على أدائهم في المباراة.

وحال انتهاء اللقاء بفوز النادي الأهلي، سيتمكن المارد الأحمر من الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الخامسة على التوالي.

وكان لقاء الذهاب، انتهى بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم السبت الماضي، على ملعب "تي بي مازيمبي بالكونغو".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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