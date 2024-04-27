الاهلي يحسم الأندية المتأهلة من أفريقيا إلى كأس العالم للأندية 2025

حسم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي الأندية الأفريقية المتأهلة إلى منافسات بطولة كأس العالم للأندية، نسخة 2025، عقب التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق الاهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب مازيمبي الكونغولي بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

وفاز الاهلي على مازيمبي الكونغولي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي اقيمت على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الترجي التونسي في المباراة النهائية.

اقرأ أيضا.. عفريت العلبة.. تعليق مثير من عبد الحفيظ على مواجهة الاهلي ضد الترجي

وستقام منافسات بطولة كأس العالم 2025، بمشاركة 32 فريقًا وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيشارك 4 فرق من كل قارة، وفقًا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بناءً على النظام الجديد.

الفرق المتأهلة من إفريقيا لكأس العالم للأندية 2025

سيشارك المارد الأحمر في مونديال الأندية 2025 بصفته بطلًا لنسخة دوري أبطال إفريقيا 2021 و2023.

في حين أن الوداد المغربي حسم مشاركته في البطولة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، نسخة 2022.

الأهلي المصري.

الوداد المغربي.

الترجي التونسي.

صن داونز الجنوب إفريقي.