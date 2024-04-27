الأهلي يواجه بتروجت والزمالك ضد الطلائع بنصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم السبت من افسات نصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للموسم الحالي 2023 – 2024 بمشاركة الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت في نصف النهائي بينما يواجه الزمالك طلائع الجيش في نصف النهائي الأخر، حيث يلتقي الفريقين الفائزين في المباراة النهائية غدا الأحد بينما يلعب الفريقين الخاسرين على المركز الثالث.

وتقام مباريات نصف نهائي ونهائي كأس مصر للكرة الطائرة على الصالة المغطاه بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان فريق طائرة الأهلي قد تأهل إلى نصف النهائي بالفوز على سموحة بينما تأهل بتروجت على حساب الاتحاد السكندري.

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائي بالفوز على الطيران، بينما تأهل طلائع الجيش على حساب سبورتنج.

ويسعى فريق طائرة الأهلي إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للنهائي واستعادة اللقب الغائب والتربع على عرش الكرة الطائرة بعد الفوز بالدوري وبطولة أفريقيا إلى جانب الفوز بالسوبر المحلي.

بينما يسعى الزمالك إلى التقدم خطورة أخرى نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي واسعاد جماهيره ببطولة خلال الموسم الحالي بعدما خسر الدوري والسوبر واعتذر عن المشاركة في بطولة افريقيا.