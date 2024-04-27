شبكة عالمية تكشف إحصائية مميزة لـ علي معلول مع الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

كشفت شبكة سوفا سكور العالمية المتخصصة في احصائيات كرة القدم عن أرقام مميزة للدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الاهلي في مباراة مازيمبي الكونغولي.

وتأهل الاهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي في تاريخه، وذلك عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

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وكتبت شبكة سوفا سكور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “علي معلول الظهير الأيسر للنادي الاهلي هو أكثر مدافع إسترجاعًا للكرات في الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا أي منذ مرحلة دور المجموعات بواقع 75 وبمعدل 8,3\لقاء”.

وضرب المارد الأحمر موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي ستلعب يوم 18 و25 مايو المقبل.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبلها، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النائية.