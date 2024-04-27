"نراكم قريبا".. جياني إنفانتينو يهنئ الترجي بالصعود إلى كأس العالم للأندية 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الترجي التونسي، بالتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025، وهذا عقب تأهله إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

ونشر إنفانتينو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وقاله فيه: "تهانينا لفريق الترجي التونسي، على التأهل لكأس العالم للأندية 2025، سنراكم قريبًا في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتأهل الترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز مساء أمس على صن داونز، وبهذا يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو.

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