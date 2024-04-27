"أول فريق في التاريخ".. الترجي التونسي يحقق رقما قياسيا بالفوز على صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الترجي التونسي رقما قياسيا، لم يسبق لأي ناد آخر تحقيقه في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذا بالفوز على صن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي البطولة، بنتيجة 2-0، مجموع المباراتين.

وبفوز الترجي في المباراتين، يصبح أول فريق على الإطلاق يفوز على الفريق الجنوب أفريقي، ذهابا وإيابا، في مرحلة خروج المغلوب من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الترجي التونسي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف نظيف، في إياب نصف نهائي البطولة، ليصبح مجموع المباراتين 2-0 لصالح التونسي.

ويواجه الترجي التونسي الأهلي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويقام لقاء الذهاب يوم 18 مايو على ملعب رادس، فيما يقام لقاء العودة يوم 25 من نفس الشهر، في القاهرة.

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