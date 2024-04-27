باتشيكو يرفض وساطة فينجادا لحل أزمته مع الزمالك

رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك وساطة مواطنه نيلو فينجادا مدرب الزمالك الأسبق من اجل إنهاء أزمته مع الفريق الأبيض.

وكان فينجادا قد توسط بطلب من مجلس إدارة الزمالك من أجل إنهاء أزمة مستقحات المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، بالتنازل عن جزء من المبلغ المستحق له لإنهاء الأزمة.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد حكم لصالح باتشيكو بمبلغ 450 الف يورو، وذلك بعد أن قام مسئولو الأبيض بتوجيه الشكر له رغم وجود مدة متبقية بعقده مع الفريق الأبيض.

وأكد باتشيكو لفينجادا على رفضه التام التنازل عن أي جزء من مستحقاته المتأخرة لدى نادي الزمالك، حيث تمسك بحصوله على قيمة الغرامة كاملة.

وأصبح نادي الزمالك مضطرًا لدفع الغرامة كاملة بنهاية إبريل الجاري، أو الحرمان من القيد لفترة جديدة، خاصة بعد قرار الفيفا الأخير بحرمان الزمالك من القيد في قضية المغربي خالد بوطيب.

وكان فينجادا قد توسط مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لإنهاء أزمة شيكابالات خلال الشهور الماضية، وهو ما تم بالفعل وأن تم تقسيط غرامة شيكابالا، وتم رفع القيد عن نادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غدًا الأحد.