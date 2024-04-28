"بعد تعليمات كاف".. قرار جديد من جوميز قبل ساعات من مواجهة دريمز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التحرك من فندق الإقامة إلى ملعب "بابا يارا" مبكراً ، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وجاء قرار الجهاز الفني للفريق بعد تعليمات مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بضرورة التواجد في ملعب المباراة بمدة لا تقل عن ساعة ونصف قبل انطلاق صافرة البداية.

كما يلقي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين، بعد قليل قبل التوجه إلى الملعب سيشرح خلالها التعليمات النهائية قبل المباراة، وسيعلن خلالها عن التشكيل الرسمي للقاء قبل التحرك لملعب المباراة.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، يحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة دريمز الغاني اليوم، للتأهل لنهائي الكونفدرالية وتعويض نتيجة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

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