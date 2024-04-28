حقيقة عودة علي معلول إلى الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم

كشف عبد العزيز المخلوفي، رئيس نادي الصفاقسي التونسي حقيقة عودة علي معلول، المدافع الأيسر للنادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري.

وقال المخلوفي في تصريحاته لصحيفة “الشروق”: “انضمام علي معلول للصفاقسي التونسي بنهاية الموسم الجاري مستبعدة تمامًا ولكن قد تحدث أمور أخرى فيما بعد”.

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وينتهي تعاقد علي معلول مع النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يجدد له مسئولو الفريق الأحمر حتى الآن.

وكان معلول قد انضم إلى المارد الأحمر في صيف عام 2016 قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، حيث تمكن خلال تلك الفترة من تحقيق 19 بطولة مع الأهلي، كما حقق الميديالية البرونزية في كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

وقاد علي معلول النادي الاهلي للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، والتي شهدت صناعة الدولي التونسي لهدفين منهما.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة النهائية.