ميسي يفسد الرقم القياسي لنيو إنجلاند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود فريقه إنتر ميامي لانتصار كاسح على ملعب نيو إنجلاند ريفولوشن 4- 1/ فجر أمس بالمرحلة الحادية عشرة من القسم الشرقي بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وأفسد ميسي الرقم القياسي لنيو إنجلاند ريفولوشن الذي حظى بمساندة جماهيرية غير مسبوقة، حيث بلغ عدد الحاضرين في أرض استاد «جيليت» 65 ألف و612 مشجعا.

وأكد إنتر ميامي عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقا) أن ميسي بات أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يسهم في 16 هدفا خلال أول سبع مباريات له في الموسم.

وحطم الحضور الجماهيري في مباراة نيو إنجلاند مع إنتر ميامي، الرقم القياسي السابق البالغ 61 ألف و316 مشجعا خلال مواجهة نيو إنجلاند مع لوس أنجلوس جالاكسي في نهائي كأس رابطة الدوري الأمريكي في 2002.