الغندور يكشف سر احتفال شلبي المثير في مباراة الزمالك ودريمز

كشف خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، السر وراء احتفال مصطفى شلبي، لاعب القلعة البيضاء، بالهدف الثالث أمام فريق دريمز الغاني.

وكان الزمالك قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره دريمز الغاني، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، أمس الأحد.

وأوضح خالد الغندور في تصريحات خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مصطفى شلبي قدم مستوى ضعيف أمام دريمز.

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وأشار إلى أن الزمالك كان في أفضل حالاته في مباراة الإياب أمام دريمز، موضحًا أنه ضد احتفال مصطفى شلبي، بداية من خلع القميص ثم الذهاب ناحية الجماهير وفعل بعض الإشارات الغير مفهمومة والتي قام بتفسريها البعض بأنها خارجة عن النص.

وتابع: “موقف محمد عبد المنعم يشبه مصطفى شلبي، والأمر ذاته، والثنائي خرج عن النص، ونريد أن نفهم تصرفات وأفعال لاعبي الاهلي والزمالك، بعد الأهداف، وهل سيستمر هذا الأمر؟”.

وطالب بضرورة محاسبة اللاعبين المخطئين من الاهلي والزمالك، خاصة أن الاتحاد الإفريقي قد لا ينظر إلى هذه الأمور.