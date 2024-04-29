المحكمة تفاجئ مرتضى منصور بقرار جديد

فاجأت محكمة الجنح الاقتصادية، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، بقرار مثير في قضية جديدة.

وقضت المحكة ببراءة مرتضى منصور من قضية سب وقذف، في دعوى قضائية تمت إقامتها ضده لدى النائب العام.

وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “اصدرت منذ قليل محكمة الجنح الاقتصادية حكماً في القضية رقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية 1075لسنة 2023 جنح اقتصادية في البلاغ المقدم من السيدة لمياء خيري لمعالي المستشار النائب العام اتهمت فيه المستشار مرتضي منصور بالقذف والسب في حقها وتعمد ازعاجها”.

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وتابع: “اصدرت عدالة المحكمة برئاسة معالي المستشار /وائل ابراهيم وعضوية السادة المستشارين رؤساء المحكمة / معالي المستشار محمد صلاح ومعالي المستشار محمد الغمري أصدروا حكما ببراءة المستشار مرتضي منصور عن جريمتي القذف والسب وانقضاء الدعوي الجنائية واثبات ترك المدعية دعواها المدنية وتغريمه عشرون الف جنيها عن جريمة تعمد الازعاج وايقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.”.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور كان قد تم عزله من رئاسة نادي الزمالك قبل عدة أشهر، ويتولى من حاليًا المهمة، المجلس المنتخب بقيادة حسين لبيب.