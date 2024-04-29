"محدش هينزل معايا القبر".. رضا عبدالعال يفتح النار على مخرج مباراة الأهلي بسبب هدف مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقد رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق، مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي الماضية، بقوة بسبب إلغائه هدفا للفريق الكونغولي.

وكان فريق الأهلي حقق الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، وتأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال رضا عبدالعال في تصريحات تلفزيونية: "أنا نفسي الأهلي يكسب وهكون سعيد بس من غير ما حد يقول إن الحكم ساعده ولغى هدف، أنا ديما بقول حق ربنا وما ليش دعوة بأي انتماء".

أضاف: "فيه خدعة سينمائية وفيه خدعة مخرج، ولو تشوف السنة اللي فاتت في مباراة الرجاء، الكرة اصطدمت في ركبة اللاعب وتم احتسابها ركلة جزاء أيضا، وكرة مباراة مازيمبي هدف صحيح ولم تلمس يد المهاجم".

أكمل: "الكرة ذهبت من رأس رامي ربيعة إلى لاعب مازيمبي، دون لمس يد أي لاعب، (محدش هينزل معايا القبر)، أنا بقول حق ربنا، والدليل أن ما فيش ولا لاعب اعترض من النادي الأهلي، والجمهور نفسه كان بيشجع الفريق من أجل التعويض".

وأتم تصريحاته: "هذه الكرة لو للأهلي كانت احتسبت هدف دون التحدث من أحد، طيب عاوز أوجه سؤال، كرة كريم نيدفيد في مباراة الزمالك التي يستحق عليها الطرد، لما لم يتم إعادتها؟".

اقرأ أيضا:

"بتزوم عليّ ليه".. محمد نصر يرد على رضا عبدالعال بـ8 نقاط: "أي هجص وخلاص"

"اللي عمله ده طبيعي؟".. ميدو يطالب بعرض محمد عبدالمنعم على أخصائي نفسي

"وثقته الكاميرات".. الزمالك يبرئ مصطفى شلبي من الاحتفال ويكشف ما فعله مع شيكابالا