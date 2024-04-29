الخطيب يدرس قرار ناري بعد واقعة ثلاثي الاهلي في مباراة مازيمبي

يدرس مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، قرارًا ناريًا بعد واقعة ثلاثي الفريق الكروي الأول أمام مازيمبي الكونغولي.

وكان النادي الاهلي قد وقع عقوبات على ثلاثي الفريق الكروي الأول، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، بعد اعتراضهم على قرار المدرب في مواجهة مازيمبي.

وبحسب التقارير، فإن إدارة الاهلي تدرس بتعديل لائحة العقوبات بتغليظها ضد أي لاعب يعترض أو يخرج عن النص، بعد تكرار الواقعة من جانب عدد من اللاعبين.

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وأوضحت أن المارد الأحمر، من المحتمل أن يقوم بتغليظ العقوبات الخاصة بالخروج عن النص أو الاعتراض على الجهاز الفني، من أجل فرض حالة من الانضباط.

وأكدت التقارير أن المقترح يتم مناقشته في الفترة الحالية داخل إدارة الاهلي، خاصة أن واقعة الثلاثي الشحات وأفشة والسولية، في مواجهة مازيمبي، أثارت غضب شديد داخل النادي.

يذكر أن الاهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الترجي، بعد الفوز الذي حققه على مازيمبي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.