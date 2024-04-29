الخليج 365 يوضح.. هل يحصل الأهلي على 3 مليارات جنيه من فيفا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - انتشرت بعض التقارير الإعلامية التي تفيد حصول الأهلي على 50 مليون جنيه إسترليني نظير المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

واعتمدت التقارير على خطأ كتابي في صحيفة "ذا صن" البريطانية تحدثت عن رصد 50 مليون جنيه استرليني إجمالي جوائز للبطولة وليس لكل ناد.

وقال المركز الإعلامي بفيفا لـ "الخليج 365" في تصريح مقتضب إنه غير معني بهذه التكهنات غير الحقيقية وحتى الآن لم يصدر قرار رسمي بخصوص جوائز البطولة.

وتردد وصول عروض ضخمة مع شركة كبرى لبث مباريات البطولة العالمية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وستشهد مشاركة الأهلي والوداد والترجي وصندوانز ممثلين لقارة أفريقيا.

وتشهد البطولة مشاركة مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزي وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الإسبانيين ويوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين

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