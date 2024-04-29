ناصر منسي: لاعبو الزمالك "رجالة".. وجمهورنا الأفضل في إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد ناصر منسي مهاجم فريق أشاد ناصر منسي مهاجم فريق الزمالك بانتصار الأبيض على حساب دربمز الغاني بثلاثية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية بانتصار الأبيض على حساب دربمز الغاني بثلاثية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية.

وقال في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ،"لاعبو الزمالك رجالة وأشكر زملائي على الأداء والانتصار بالأمس"

وتابع :"جمهور الزمالك الأعظم والأفضل في إفريقيا وهنجيب بطولة إفريقيا ليهم".

وأكمل :"بنموت نفسنا في كل مباراة وفي كل كرة والروح بيننا عالية أوي وهذا سر الانتصار".

وأضاف :"مش هتفرق مين يشارك وأنا بحترم وجهة نظر جوميز سواء لعبت أو لا".

وواصل :"حمزة المثلوثي وعمر جابر قدما مستوى رائع بالأمس".