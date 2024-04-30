برشلونة يقلب الطاولة ويضرب فالنسيا برباعية مثيرة في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزا هاما على نظيره فالنسيا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الإسباني.

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وتقدم برشلونة بالهدف الأول في اللقاء باقدام فيرمين لوبيز في الدقيقة 22 ، ثم تعادل فالنسيا عن طريق هوجو دورو في الدقيقة 27 ، بعدها سجل بيبيلو الهدف الثاني لاصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وشهد الشوط الأول طرد حارس مرمي فالنسيا لجيوورجي مامادراشفيلي بعدما لمس الكرة خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني نجح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل هاتريك للباسار في الدقيقتين 49 ، 82 ، 93 من عمر اللقاء.



وبهذة النتيجة يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 73 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتوقف فالنسيا عند المركز الثامن برصيد 47 نقطة.