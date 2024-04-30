صحافة اسبانيا تدعم الملكي في مواجهة البايرن.. "الجحيم هو مدريد"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: استبقت الصحافة المدريدية موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد الليلة (الثلاثاء) بعناوين نارية دعماً للعملاق المدريدي في مواجهة نظيره البافاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة المرتقبة التي تتجه صوبها أنظار الملايين حول العالم، والتي تقام بملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

جحيم مدريد

صحيفة ماركا المدريدية عنونت :"الجحيم هو مدريد" في إشارة إلى أن الريال هو الكيان الكروي الأكثر مقدرة على تصدير الخوف للمنافسين حتى لو كان المنافس هو بايرن ميونيخ الملقب بـ"الوحش الأسود" بالنظر إلى تحقيقه نتائج إيجابية أمام الريال مهما كانت حالة كل فريق قبل المباراة.

ويحمل العنوان كذلك بعض المعاني الأخرى، وعلى رأسها أن أليانز أرينا معقل بايرن ميونيخ لن يكون جحيم الريال، بل إن الحسم في جميع الأحوال سوف يكون في مدريد بملعب سنتياجو برنابيو حيث الآلاف من عشاق النادي الملكي في مباراة الرد.

كلاسكيو أوروبا

أما صحيفة آس المدريدية فاختارت لغلافها :"كلاسيكو أوروبا"، تأكيداً على أن الريال والبايرن هما الأكبر في القارة العجوز، ولكل منهما تاريخ كبير في دوري الأبطال، صحيح أن الريال لا ينافسه فريق من الناحية التاريخية في البطولة القارية، ولكن للبايرن أيضاً حضوره الكبير في دوري الأبطال، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمواجهة مع ريال مدريد.

الوحش الأسود.. لماذا؟

من المعروف تاريخيا، تسمية جماهير ريال مدريد وإعلام إسبانيا، الغريم بايرن ميونيخ، بـ"الوحش الأسود"، ويعود سبب التسمية إلى هيمنة الفريق البافاري على مواجهات ريال مدريد في السابق، حتى في عز أوج النادي "الملكي"، وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

فخلال حقبة "النجوم" في ريال مدريد مطلع الألفية، بوجود الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو والإنجليزي دافيد بيكهام والبرتغالي لويس فيغو، فشل "الملكي" في فرض سيطرته على بايرن ميونيخ.

في 2001 أقصى بايرن ميونيخ ريال مدريد من نصف نهائي البطولة، وفي 2007 أخرج بايرن "الملكي" من دور الـ16.

وذكرت مصادر إسبانية إلى أن لقب "الوحش الأسود" يطلق على الفريق الذي يصعب الفوز عليه، في ثقافة كرة القدم الإسبانية سابقاً.

عقدة الريال

لوقت طويل، سبب بايرن ميونيخ "عقدة" لريال مدريد في كرة القدم، حيث انتصر في 8 مواجهات بعد أول 12 مباراة، مقابل 3 انتصارات فقط "للملكي".

من بين تلك المواجهات، كان اكتساح بايرن بنتيجة 4-1، في نصف نهائي بطولة 1987.

لكن الوضع تغير مؤخرا، لا سيما خلال عهد البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث نجح "الملكي" في إقصاء بايرن ميونيخ في آخر 3 مواجهات، في نسخ 2014 و2017 و2018..

ويعود آخر انتصار لبايرن ميونيخ على ريال مدريد إلى عام 2012، عندما أقصى "البافاري" ريال مدريد من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد نتيجتي 2-1 و1-2، ثم الانتصار بركلات الترجيح.