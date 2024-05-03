الامارات | محمد بن راشد يصدر قرارين بتشكيل مجلسيّ إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم (24) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، برئاسة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعه آل مكتوم، وعضوية خليفة ثاني بن عبود الفلاسي، والمدير التنفيذي للنّادي.

كما أصدر سموه القرار رقم (25) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، برئاسة الشيخ راشد بن دلموك بن جمعه آل مكتوم، وعضوية خليفة ثاني بن عبود الفلاسي ومدير عام النّادي.

ويُعمل بالقرارين من تاريخ صُدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.