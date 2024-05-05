سيسوكو: صلاح الأهم بليفربول.. والمنافسة بين آرسنال والسيتي قوية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد سيسوكو نجم ليفربول وباريس سان جيرمان السابق أن محمد صلاح هو اللاعب الأبرز في ليفربول فهو لاعب رائع ويستحق المكانة التي حصل عليها.

و تابع: ليفربول يفقد التركيز في اللحظات الهامة بالدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي يتسبب في فقدان الفريق للقب.

آرسنال يقدم الأفضل لكن منافسه السيتي

و أضاف في تصريحاته أن نادي أرسنال يقدم موسم هو الأفضل له منذ سنوات ويتبقى القليل لحصد اللقب، لكن المنافسة صعبة مع مانشستر سيتي.

باريس سان جيرمان

وأشار إلى أن باريس سان جيرمان قادر على التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وقادر على حصد اللقب، هذا هو عام باريس سان جيرمان.