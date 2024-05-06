الامارات | بن سليم يرحّب بـ"ترامب" خلال جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى سباق جائزة ميامي الكبرى 2024 للفورمولا 1 الجولة السادسة للموسم التي اسفرت نتائجها عن تسجيل أول فوز لسائق فريق ماكلارين، البريطاني لاندو نوريس، الذي تفوق على الهولندي ماكس فيرستابن بطل عام 2023.

وحضر السباق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إضافة إلى العديد من الرياضيين المحترفين والنجوم.

ورحّب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، الإماراتي محمد بن سليم، بالرئيس السابق ترامب، الذي قام بتسليم ميدالية "فيا" للبطل نوريس.

وتمت دعوة ترامب للقيام بجولة وراء الكواليس مع ماكلارين، برفقة الرئيس التنفيذي للفريق، الأمريكي زاك براون.

وتوج السباق بفوز نوريس بـ 25 نقطة، مقارنةً مع أداء ماكس فيرستابن من فريق ريد بل، الذي فاز بالسباق العام الماضي، والذي جاء في المرتبة الثانية هذا العام بـ 18 نقطة.

بحسب أحد منظمي جائزة ميامي الكبرى، بيعت التذاكر بالكامل لحضور السباق، وحضر أكثر من 275,000 مشجع لمشاهدة السباق المتميز بمستوى رفيع من المنافسة.