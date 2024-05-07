قرار مفاجئ من اتحاد العاصمة الجزائري يهدد إقامة نهائي الكونفيدرالية

كشفت تقارير صحفية عن طلب مفاجئ من نادي اتحاد العاصمة الجزائري يهدد إقامة نهائي الكونفيدرالية الإفريقية المقرر له يومي 12 و19 مايو الجاري.

وحسب صحيفة “La Gazette du Fennec” فإن نادي اتحاد العاصمة الجزائري تقدم بطلب وقف تنفيذ نهائي الكونفيدرالية الإفريقية لحين صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضي “كاس” في القضايا المقدمة من الاتحاد الجزائري ونادي اتحاد العاصمة من جهة، ونهضة بركان المغربي والاتحاد الإفريقي من جهة أخرى”.

أقرأ أيضًا..رقم تاريخي لـ ميتروفيتش مع الهلال في الدوري السعودي بعد هدفه أمام الاهلي

وأضافت الصحيفة: “نادي اتحاد العاصمة الجزائري قدم في ملفه إلى محكمة “كاس” رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع مدير المسابقات عماد شنودة، والتي تؤكد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد وافق على قميص نادي نهضة بركان الذي قدمه إلى الاتحاد الجزائري”.

وكان الزمالك قد ضرب موعدًا مع نهصة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

ويغيب عن الزمالك ثمانية لاعبين عن مباراة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية وهم كالتالي..

محمود الونش ومحمد عبد الشافي لإصابتهما بالرباط الصليبي، كما يغيب شيكابالا ومصطفى الزناري ومصطفى شلبي لإصاباتهم العضلية، ويغيب ناصر ماهر وعبد الله السعيد وسيف فاروق جعفر لعدم القيد الإفريقي.