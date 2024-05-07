ألفاظ بذيئة.. تغريم صالح جمعة 25 مليون دينار في الدوري العراقي لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم إيقاف المحترف المصري، صالح جمعة، لاعب الكرخ العراقي لمدة 6 أشهر وتغريمه 25 مليون دينار عراقي.

عقدت لجنة الانضباط اجتماعا لمناقشة الأحداث التي حصلت أثناء إقامة مباراة الكرخ و نادي النجف وتقرر مايلي:

1.معاقبة لاعب نادي الكرخ الرياضي (صالح جمعة) الذي يحمل الرقم 13، بالإيقاف لمدة ستة أشهر.

2.غرامة مالية قدرها (25.000.000) خمسة وعشرون مليون دينار عراقي فقط.

ووفقا للجنة الانضباط بالاتحاد العراقي، هذا القرار قابلا للاستئناف استنادا للمادة (144) من لائحة الانضباط.

وذكرت الانضباط أن صالح جمعة استخدم ألفاظا بذيئة ضد حكم مباراة النجف وبصق عليه، كما ارتكب تصرفات مسيئة.

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